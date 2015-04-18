Путін: Ізраїль може поставити зброю Україні у відповідь на поставку РФ ракет Ірану

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, але додавши, що вважає це контрпродуктивним. "Це вибір, вибір ізраїльського керівництва, вони вправі робити те, що вважають за доцільне. Думаю, що це контрпродуктивно. Якщо мова йде про летальну зброю. Бо це лише призведе до додаткового витка протистояння. До збільшення людських жертв, а результат буде той самий", - сказав Володимир Путін, коментуючи висловлювання з боку Ізраїлю про можливі постачання зброї Україні у відповідь на постачання С-300 Ірану.

Читайте такожЗМІ: Ізраїль може надати Україні безпілотникиПри цьому він вкотре заявив, що постачання С-300 носять "оборонний" характер і "ніяк не підриває обороноздатність Ізраїлю".

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Путін заявив, що постачання Росією зенітно-ракетних комплексів С-300 в Іран у зв'язку з подіями в Ємені "є стримуючим фактором".