Харківська міськрада вимагатиме в суді заборонити акції проти підвищення комунальних тарифів

Харківська міська рада через суд буде добиватися заборони громадській організації "Трудова Харківщина" проводити акцію протесту проти підвищення комунальних тарифів, а також проти прийняття закону про заборону комуністичної символіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 20 квітня, під час засідання погоджувальної комісії міської ради з розгляду повідомлень про проведення громадських, політичних та інших масових заходів.

Заступник Харківського міського голови Ігор Терехов наголосив, що в умовах складної ситуації в країні проводити мітинги небезпечно, особливо напередодні травневих свят. На його думку, під час масових акцій, у яких можуть брати участь люди з протилежними точками зору, можливі провокації.

"Представники Служби безпеки України та ГУ МВС України в Харківській області підтримали міську владу. За їхніми заявами, допустити масові заходи сьогодні - значить створити загрозу терористичних актів. Крім того, СБУ надіслала звернення до міської ради, де сказано про заборону проведення будь-яких неофіційних заходів з 20 квітня до 10 травня", - повідомили у міськраді.

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За підсумками засідання погоджувальна комісія прийняла рішення передати клопотання про недопущення проведення акції в суд, який ухвалить остаточне рішення.

У свою чергу голова харківської громадської організації "Трудова Харківщина" Павло Тищенко в коментарі УНІАН сказав, що акцію проти підвищення комунальних тарифів та проти прийняття закону про заборону комуністичної символіки планували провести 22 квітня о 16:00 на площі Конституції в центрі Харкова.

Тищенко наголосив, що якщо суд заборонить проводити мітинги, то "Трудова Харківщина" оскаржить це рішення в судовому порядку.

Як відомо, активісти громадської організації "Трудова Харківщина" брали участь у проросійських мітингах у Харкові, що проходили в місті з весни по осінь 2014 року. Під час цих заходів ставалися масові сутички.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки".