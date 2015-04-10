Заборона комуністичної символіки: чого чекати (відео)

За ґратами тепер можуть опинитися навіть продавці сувенірів, передає ТСН.

Наприклад, на Андріївському узвозі в Києві досі повно радянської символіки – знамена, вушанки й навіть документи часів СРСР.

Продавці ж сувенірів на появу журналістів реагують агресивно. Вони поки що не знають, що за розповсюдження можна сісти за ґрати. Тож тепер їм доведеться переосмислити, які сувеніри продавати.

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Також, згідно із новим законом, з вулиць доведеться прибрати пам'ятники всім червоноармійцям. Водночас, як пояснюють активісти, збивати з надгробків та солдатських нагород радянську символіку, як це робили в Німеччині після перемоги фашизму, не будуть.

Водночас почали перейматися культурологи та кінематографісти. Наприклад, що робити з радянським кіно і як його показувати і чи показувати взагалі - голова спілки кінематографістів наразі не уявляє. На його думку, символіка і пропаганда - це різні речі.

"Якщо буде поставлене завдання, щоб ніякої взагалі символіки, то тоді взагалі під ніж полетять, починаючи з українського фільму Довженка "Земля" 30-го року. Його можна легко потрактувати, як тоталітарний", - говорить Сергій Тримбач.

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Радянську символіку, імовірно, доведеться зняти з будинків. Крім того, будуть перейменовані назви вулиць. На розкачування місцевим владам дається три місяці.

Водночас військові прапори не підпадають під визначення тоталітарної символіки. Носити ордени ветерани другої світової можуть спокійно і вдома і на публічних заходах.

"Визнання героями і борцями за українську незалежність всіх, а не тільки умовно червоних - це є надзвичайний широкий крок до суспільного залагодження. Це зовсім не означає, що ми забороняємо, що ми відрікаємось від тих 6 млн радянських, які боролися за перемогу над нацизмом в Європі. Ми просто по-іншому розставляємо акценти", - говорить Сергій Громенко.

Нагадаємо, вчора, 9 квітня Рада заборонила пропаганду та символіку комуністів і нацистів.