Депутати сьогодні подумають про нацбезпеку і змінять закон про прокуратуру (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також порядком денним передбачається розглянути у першому читанні проект постанови про заяву ВР “Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків”.

Включити до порядку денного та прийняти рішення планується також щодо проекту закону про внесення змін до законів України щодо окремих питань забезпечення діяльності органів прокуратури.

У першому читанні, зокрема, розглядатиметься і законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері.

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Крім того, повторно у першому читанні розглядатиметься законопроект про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку.

Понад 20 законопроектів планується включити до порядку денного сесії. Зокрема, це законопроект про загальну чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору. Серед них також законопроект про Державне бюро розслідувань.