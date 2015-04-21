У МВС заявили, що знайшли оригінал фальшивого листа до Ігнатенко про незастосування до неї люстрації

Головне слідче управління МВС у ході слідчих дій виявило і вилучило оригінал підробленого листа Міністерства юстиції України, що дає індульгенцію заступнику начальника ГУ ДФС Києва від люстрації, повідомляється на сайті МВС.

"У ході слідства встановлено, що 13.02.2015 невідомою особою був підроблений лист Міністерства юстиції України № І-2687, адресований заступнику начальника ГУ ДФС Києва Ганні Ігнатенко про те, що щодо неї не застосовуються санкції, передбачені ч. 3 ст. 1 Закону України «Про очищення влади»", - сказано в повідомленні МВС.

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У Мін'юсті заперечують, що відправляли цей лист.

"Крім того, слідством встановлено, що Ганна Ігнатенко, будучи заступником начальника ДФС м. Києва, використовувала своє службове становище для реєстрації у ДФС Києва даного листа Мін'юсту як вхідної пошти, вчинивши протиправне діяння, передбачене ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) України", - наголошують в МВС.

Слідство встановлює можливу причетність до цього правопорушення посадових осіб Міністерства Юстиції України.

Раніше начальник департаменту люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко повідомила, що МВС обшукує будинки і робочі місця співробітників її департаменту.

Вона не виключила, що обшук, який у неї проводить МВС, може бути пов'язаний з тим, що свого часу Мін’юст виявив принципову позицію з приводу люстрації посадовця ДФС.

Крім того, Козаченко підкреслила, що обшуки проводяться як на робочих місцях співробітників департаменту, так і в їхніх приватних помешканнях. Зокрема, сказала вона, обшук триває у її заступника. Також, за словами Козаченко, під дверима її помешкання перебувають правоохоронці, але поки що вона їх не пускає, оскільки серед них немає особи, яка ухвалою суду уповноважена проводити обшук.

Як зауважили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, обшуки у керівництва Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції були ініційовані через звернення голови цього відомства Павла Петренка за фактом підроблення документа Мін’юсту щодо нерозповсюдження на одного з посадовців Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) у м. Києві Закону "Про очищення влади".

Також повідомлялося, що Козаченко готувала люстрацію головного слідчого МВС, підлеглі якого прийшли з обшуком.