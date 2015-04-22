Демчишин пояснив, чому шахтарям не виплачують зарплату

Так пояснив причину несвоєчасної виплати зарплатні шахтарям міністр енергетики та вугільної промислововсті Володимир Демчишин, ідеться в сюжеті ТСН.

На всеукраїнському з'їзді шахтарів у Києві він запевнив, що робітникам хвилюватися не варто, бо гроші з держбюджету вже виділили.

Водночас Демчишин заявив про плани – ліквідувати три державні шахти. Лише ті, що є безперспективними.

При цьому голова Міненерго не уточнив, які саме копальні планує закривати, і що готова запропонувати держава звільненим працівникам.

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Також чиновник не говорив про конкретні строки можливого закриття гірничих підприємств.

Шахтарі виступ свого міністра освистали. Бо переконані – в енергетичній галузі потрібні передусім структурні зміни. Якщо влада не реагуватиме на їхні вимоги, відзавтра гірники можуть розпочати кількатисячні пікети в столиці.