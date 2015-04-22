Саакашвілі відвідав зону АТО, але на передову потрапити не зміг

На Донбасі він хотів відвідати співвітчизників, які воюють за суверенітет України, повідомляє "5 канал" у вівторок 21 квітня.

Через мінометні і снайперські обстріли з боку бойовиків потрапити на передову Саакашвілі не зміг.

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Екс-президент Грузії відвідав один з підрозділів, який дислокується неподалік від лінії розмежування.

"Всі дуже добре розуміємо, що без майбутнього, без того, щоб українська державність вона витримала в цих умовах, немає майбутнього ні в Грузії, ні в Молдові, ні в інших країнах колишнього СРСР. Треба зараз здобути перемогу", - сказав Саакашвілі.