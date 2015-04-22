Геращенко рекомендував журналісту Шарію "готуватися до переїзду на ПМП в Росію"

Про це Геращенко написав у своєму Facebook.

"За підсумками оприлюднення підсумків спецоперації "Розвідний ключ", тов Шарію зібрати речі і приготуватись до переїзду на ПМП в Російську Федерацію до моменту арешту і видачі Україні (на даний момент екс-журналіст знаходиться в Нідерландах - УНІАН) за організацію фінансування міжнародного тероризму", - зазначив радник міністра.

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За словами Геращенко, "зазначена операція була проведена з метою виявити протиправну діяльність українофобів, терористів і сепаратистів".

Як відомо, Шарій веде відеоблог і пише статті, де нібито викриває нинішню українську владу.

Нагадаємо, 16 липня 2013 року в Нідерландах в результаті спецоперації місцевої поліції Шарій був заарештований за запитом української сторони. Голландські правоохоронці отримали секретну директиву від МВС України, в якій зазначалася особлива небезпека Шарія, а сам він був позначений, як кримінальний злочинець, який "може бути озброєний".

Журналіст провів у в'язниці три дні, після чого суд міста Гарлем відмовив Україні в його швидкій видачі.

Було призначено проведення детального вивчення кримінальних справ Шарія з метою визначення правомірності надання йому притулку в ЄС, так як Україна заявила про повну доведеність його вини в кримінальних злочинах. У журналіста вилучили документи, з нього взяли підписку про невиїзд.

Однак прокуратура Королівства відійшла від процедури та розслідування було проведене в найкоротші терміни місцевими спецслужбами. Зокрема, були вивчені документи, надані Шарієм міграційним службам Литви, де він запитував притулок, його кримінальні справи, відео та аудіо матеріали, а також всі аспекти його діяльності в Україні щодо розслідувань злочинів, що здійснюються вітчизняним МВС.

23 липня Нідерланди винесли рішення: кримінальні справи, порушені проти Шарія в Україні, є вмотивованими та сфальсифікованими. Розслідування і суд проведено з численними грубими порушеннями, доказова база "підігнана" під результат - обвинувальний висновок.

Журналісту повернули документи, в уряду Нідерландів до нього "претензій не виникло", Україна отримала остаточну відмову у видачі Шарія та його екстрадиції.