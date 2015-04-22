Сьогодні Рада обговорить звернення до Путіна (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним передбачено розгляд проекту постанови про звернення ВР до президента Російської Федерації Володимира Путіна про необхідність дотримання комплексу заходів з виконання Мінських угод та звільнення незаконно утримуваної у РФ народного депутата Надії Савченко.

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Крім того, народні депутати розглянуть проект постанови про запровадження персональних санкцій проти осіб, відповідальних за незаконне ув'язнення у РФ народного депутата, члена постійної делегації у ПАРЄ Савченко.

До порядку денного сесії пропонується також включити законопроекти щодо відновлення районних рад у Києві та про націоналізацію майна РФ та її резидентів.

Парламент також розгляне проект постанови про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії ВР.