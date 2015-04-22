Тетерук заявляє, що Ляшку не вдалося відмовитися від обов'язків координатора коаліції
15:27, 22 квітня 2015Політика
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Відповідне питання сьогодні ввечері мають підняти на раді коаліції.
Тетерук каже, що рада коаліції не дала Ляшку права відмовитися від посади / Фото УНІАН
Співголова фракції “Народного фронту” Андрій Тетерук зазначає, що лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко продовжує виконувати обов'язки координатора парламентської коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тетерук сказав у коментарі журналістам.
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“Він старався відмовитися. Ми на раді коаліції не дали йому цього права. Він продовжує виконувати обов'язки”, - сказав депутат.
Водночас, Ляшко зауважив, що відповідне питання має обговорюватися сьогодні на раді коаліції о 19 годині.
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