Тетерук заявляє, що Ляшку не вдалося відмовитися від обов'язків координатора коаліції

Співголова фракції “Народного фронту” Андрій Тетерук зазначає, що лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко продовжує виконувати обов'язки координатора парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тетерук сказав у коментарі журналістам.

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“Він старався відмовитися. Ми на раді коаліції не дали йому цього права. Він продовжує виконувати обов'язки”, - сказав депутат.

Водночас, Ляшко зауважив, що відповідне питання має обговорюватися сьогодні на раді коаліції о 19 годині.