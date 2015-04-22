Тетерук заявляє, що Ляшку не вдалося відмовитися від обов'язків координатора коаліції

15:27, 22 квітня 2015
Політика
1082 0

Відповідне питання сьогодні ввечері мають підняти на раді коаліції.

Тетерук говорит, что совет коалиции не дал Ляшко права отказаться от должности / Фото УНИАН

Співголова фракції “Народного фронту” Андрій Тетерук зазначає, що лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко продовжує виконувати обов'язки координатора парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тетерук сказав у коментарі журналістам.

Читайте такожЛяшко вирішив скласти повноваження координатора парламентської коаліції

“Він старався відмовитися. Ми на раді коаліції не дали йому цього права. Він продовжує виконувати обов'язки”, - сказав депутат.

Водночас, Ляшко зауважив, що відповідне питання має обговорюватися сьогодні на раді коаліції о 19 годині.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter