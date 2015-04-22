Порошенко обговорив з головою Сенату Франції питання ратифікації Угоди про Асоціацію України з ЄС
23:01, 22 квітня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Головою Сенату Французької Республіки Жераром Ларше закликав найближчим часом ратифікувати угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
7 травня парламент Франції обговорить питання щодо ратифікації Угоди про Асоціацію України з ЄС / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили участь українських парламентарів у засіданні 7 травня, яке буде присвячено дебатам щодо України та питанню щодо ратифікації Угоди про Асоціацію.
”Сьогодні дуже важливий день в історії українсько-французьких відносин”, - відзначив президент України, оцінюючи підсумки свого офіційного візиту до Французької Республіки.
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Говорячи про реформи, які зараз проводяться в Україні, Глава держави наголосив: ”Ми зацікавлені скоротити відстань між людиною і владою”, підкреслюється в повідомленні.
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