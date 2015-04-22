Порошенко обговорив з головою Сенату Франції питання ратифікації Угоди про Асоціацію України з ЄС

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили участь українських парламентарів у засіданні 7 травня, яке буде присвячено дебатам щодо України та питанню щодо ратифікації Угоди про Асоціацію.

”Сьогодні дуже важливий день в історії українсько-французьких відносин”, - відзначив президент України, оцінюючи підсумки свого офіційного візиту до Французької Республіки.

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Говорячи про реформи, які зараз проводяться в Україні, Глава держави наголосив: ”Ми зацікавлені скоротити відстань між людиною і владою”, підкреслюється в повідомленні.