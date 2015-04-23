В Раді пропонують передати місцевим радам право розпоряджатися землею
Народний депутат від групи “Відродження” Олег Кулініч заявляє про необхідність передати землю у комунальну власність і ухвалити відповідний законопроект.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу з трибуни парламенту після поновлення засідання після перерви.
Говорячи про причини сьогоднішнього блокування трибуни депутатами від групи “Відродження”, Кулініч зауважив, що “причина дуже проста - зараз під Верховною Радою знаходяться до тисячі людей - це представники органів місцевого самоврядування”.
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“Там є фермери, там є сільські голови”, - сказав депутат.
Він зауважив, що у ВР зареєстровано законопроект про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами (№1159), який передбачає у передачу у комунальну власність земель за межами населених пунктів.
“На сьогоднішній день в межах рад залишається тільки 16% усієї землі нашої держави. Усіма іншими розпоряджаються органи виконавчої влади, тобто Державне агентство земельних ресурсів. Корупція зашкалює”, - заявив Кулініч.
Він наголосив, що “землю треба передавати у комунальні власність”.
“Позиція нашої групи чітка і зрозуміла. Я думаю, це позиція усіх депутатів парламенту - земля повинна бути передана у комунальні власність, земля повинна бути передана сільським радам, і люди повинні розпоряджатися цією землею чи обрані ними ради”, - заявив депутат.
Він додав, що на нараді це було обговорено із керівниками фракцій і погоджено, що на наступному пленарному тижні цей законопроект буде доопрацьовано з урахуванням усіх позицій.