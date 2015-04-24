Клімкін: Україна та ЄС не будуть переносити створення зони вільної торгівлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 у програмі "Право на владу".

"Стосовно Угоди про асоціацію, зокрема зону вільної торгівлі, по-перше, жодне слово в самій Угоді не буде змінюватись ані зараз, ані в майбутньому. Вважайте це не просто нашою відданістю, вважайте це нашим принциповим пріоритетом. Другий момент, рішення стосовно того, що ряд положень саме по зоні вільної торгівлі, будуть реалізовуватись з 1 січня (2016 року), ніхто і ніколи не буде переносити", - наголосив Клімкін.

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За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, зона вільної торгівлі з ЄС наразі працює за умови, що "українські виробники мають певний час підготуватися до входження на ринки ЄС". Клімкін зазначив, що "саме це ми зараз намагаємося розкручувати".

При цьому, міністр згадав, що десять років тому він починав працювати над експортом українського меду до Євросоюзу. "Мені всі казали, що українського меду на ринках ЄС не буде. Зараз ми один з найбільших експортерів", - підкреслив голова українського МЗС.

На його переконання, Україна зможе правильно використати час для підготовки до створення зони вільної торгівлі з ЄС з 1 січня.

"В той же час, європейські товари поки що заходять на наш ринок за умов сплати відповідного мита, що працює і на бюджет, і на нас. Але ніхто і нічого, поза перше січня, абсолютно не буде відкладати. Це остаточна домовленість і ми будемо по ній працювати", - підсумував Клімкін.