Яценюк не збирається йти у відставку

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата про те, коли він збирається піти у відставку, заявив, що взяв відповідальність за долю країни у свої руки і має намір гордо нести цю відповідальність далі.

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«Шановний народний депутате - візьміть аркуш і ручку і запишіть, аби ви не забули: ви мене ніколи не зіб'єте з того шляху, на який я встав. Ми змінимо країну, проведемо реформи, ми зробимо все, що обіцяли 15 місяців тому. 15 місяців тому я взяв відповідальність за долю країни у свої руки, і я цю відповідальність буду гордо нести», - сказав Яценюк.