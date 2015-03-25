Туск пообіцяв Росії "подальші заходи" в разі погіршення ситуації на сході України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Туск сказав, доповідаючи у Європейському парламенті про результати саміту ЄС, який відбувся 19-20 березня.

Туск нагадав, що на цьому саміті лідери країн-членів Євросоюзу домовилися продовжити санкції проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей. «Це найкраща надія для нас, щоб гарантувати, що домовленості, досягнуті за участю Олланда і Меркель, виконуються. Ми домовилися, що в разі погіршення ситуації ми готові здійснити подальші заходи», - сказав він.

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Також Туск наголосив, що тим часом Євросоюз продовжить підтримку зусиль, спрямованих на реформи в Україні. «Я схвалюю роботу парламенту (Європарламенту) щодо завершення виділення фінансової допомоги Києву (1,8 млрд. євро)», - сказав він.