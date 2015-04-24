Савченко не збирається відмовлятися від своїх адвокатів

Про це йдеться в заяві Савченко, яку оприлюднив у своєму Twitter її адвокат Марк Фейгін.

"Якщо мене будуть не задовольняти мої адвокати, я сама їх звільню. Та в мене до моїх захисників повна довіра! І лінію мого захисту я повністю підтримую. Кваліфікація, методи і щирі наміри М.Фейгіна, М.Полозова та І.Новікова мене повністю влаштовують", - йдеться в листі Савченко.

Читайте такожСавченко висунули звинувачення в остаточній редакції

Як повідомляли ЗМІ, начальник слідчого управління СБУ Василь Вовк сказав про неефективну роботу адвокатів Савченко.

У зв'язку з цим один з її адвокатів Фейгін повідомив, що у зв'язку з цими висловлюваннями українського чиновника він запропонує Савченко відмовитися від послуг своїх нинішніх захисників.