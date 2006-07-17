БЮТ не цікавлять ні посади віце-спікера, ні посади в комітетах

Антикризова коаліція навіть в питаннях розподілу парламентських комітетів веде себе «м’яко кажучи не коректно». Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він підкреслив, що опозиції «скинули комітети, які їх не цікавлять», зокрема, які стосуються молоді і спорту, охорони здоров’я, культури і духовності. «Тобто те, що їх уряд не буде цікавити, і те, що вони з барського плеча хочуть віддати опозиції», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, подібна ситуація склалася і з розподілом посад заступників та секретарів комітетів ВР, де опозиції запропоновані посади «в другорядних комітетах».

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що для БЮТ «не є принциповим ні посади віце-спікера, ні посади в комітетах». Він наголосив, що позиція БЮТ полягає в тому, що влада має відповідати за соціально-економічний стан в державі, а опозиція має контролювати, в першу чергу, фінансову діяльність та правову діяльність. Депутат нагадав, що кілька тижнів тому фракція Партії регіонів, яка не увійшла до демократичної коаліції, наполягала на тому, щоб їй були віддані комітети з питань контролю в усіх сферах. За його словами, тепер вони відійшли від цієї позиції і намагаються самі визначати, які комітети мають очолювати представники опозиції. О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що БЮТ з цим не погоджується.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО повідомив, що у Верховній Раді створено робочу групу, яка працюватиме над узгодженням позицій щодо розподілу комітетів.