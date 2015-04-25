Перший заступник голови Меджлісу розповів, про що його допитували в СК РФ

Про це він написав у своєму Facebook.

"Допит знову стосувався подій 26 лютого 2014 р., зокрема, арештованого нещодавно оператора телеканалу АТР Ескендера Небієва. Моя позиція у цій справі не змінилася, про що я повідомив слідчому. Вважаю, що події 26 лютого повинні бути предметом розслідування виключно правоохоронних органів України, оскільки події відбувалися на території України і стосувалися збереження територіальної цілісності України", - написав Джеляль.

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Також він зазначив, що вважає абсолютно безпідставними арешт заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і пред'явлені йому звинувачення.

"Після пари годин спілкування і перегляду відео я благополучно залишив Слідчий комітет. До речі, повістку мали вручити ще одному моєму колезі, але поки що його побачення зі слідчим не відбулося", - додав перший заступник голови Меджлісу.

Спасибо, друзья, за волнение. Сегодня в 15.19 трое сотрудников полиции действительно вручили мне повестку на допрос к с... Posted by Nariman Dzhelalov on 24 квітня 2015 р.

26 лютого 2014 року, ще до анексії півострова Росією, біля кримського парламенту в Сімферополі проходили два мітинги: на одному були кримські татари, які виступали за єдність України, на іншому - прихильники приєднання півострова до Росії. На акції відбулися сутички, дві людини загинули.

У цій справі в Криму були арештовані кілька людей, включаючи заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, якому інкримінують організацію масових заворушень.