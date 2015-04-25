Депутат Фірсов опублікував фотокопію повістки на допит з номером "справи Ахметова"

Як написав Фірсов в Facebook, це повістка на допит у справі, відкритій проти найбагатшого українця Ріната Ахметова за підозрою у фінансуванні сепаратизму і тероризму.

Раніше Фірсов повідомив про існування такого провадження. У прес-службі Ахметова назвали заяву Фірсова дезінформацією і наклепом.

Читайте такожШахтарі приватної «ДТЕК Павлоградвугілля» приїхали на мітинг до Києва через анонс керівництва про припинення виплат зарплат з травня"Ідіотизм якийсь... Навіщо знову брехати?! Панове із прес-служби пана Ахметова, ви думаєте мені складно буде довести свою правоту? В понеділок відправлю офіційний запит в ГПУ. А поки, ось вам моє "запрошення" і номер кримінального провадження!", - написав Фірсов.

Нагадаємо, з Рінатом Ахметовим пов'язують нещодавні "шахтарські протести" в Києві.