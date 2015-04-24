Депутат оприлюднив докази причетності Ахметова до протестів шахтарів (документ)

Про це у блозі на Українській правді пише народний депутат України Мустафа Найєм та приводить як доказ ряд документів.

«У мене є підстави стверджувати, що події останніх днів у Києві, а саме - страйк шахтарів, з'їзд шахтарських профспілок, вимоги про відставку міністра енергетики та атаки на уряд і президента нібито зі сторони галузі - це частина єдиного плану щодо захисту інтересів компаній Ріната Ахметова на енергоринку. А якщо бути точніше, спроби бізнесмена призупинити будь-які дії з реформування ринку електроенергії та збереження статус-кво монополіста», - пише депутат.

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За його словами, директори компанії ДТЕК під керівництвом генерального директора компанії Максима Тимченка розробили детальний огляд усіх заходів, які планує реалізувати менеджмент компаній Ахметова у найближчі місяці.

«Внутрішня назва документа - "Фортеця"...Документ складається з чотирьох модулів, що описують стратегію захисту інтересів ДТЕК і тактичні кроки в період з січня по травень поточного року. Дедлайни деяких заходів, наведених у документі, заплановані на липень-серпень. Між тим, велика частина заходів вже повинні бути виконані», - зазначає нардеп.

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За словами Найєма, той факт, що компанія ДТЕК Ахметова є абсолютним монополістом на ринку вугілля, необхідного для генерації електроенергії, відомий експертам і чиновникам протягом багатьох років.

Так, вугілля становить приблизно 70% у структурі собівартості виробленої електроенергії тепловими станціями. ДТЕК постачає приблизно 67% цього обсягу вугілля.

«Користуючись своїм монопольним становищем, Рінат Ахметов може диктувати практично будь-яку ціну на свою продукцію, впливаючи на кінцеву вартість електроенергії. У Ріната Ахметова великі валютні кредити. Росте курс долара. Він росте не тільки для ДТЕК, але і для шахтарів, які видобувають вугілля на шахтах ДТЕК. Розуміючи, що наближається дефолт, менеджери пана Ахметова включають у собівартість вугілля свої втрати за кредитами і пред'являють державі нову ціну, ні хвилини не замислюючись про зарплати шахтарів. А коли держава відмовляється прийняти нову ціну, ДТЕК виводить на вулицю тисячі шахтарів, які протестують проти банкрутства галузі і вимагають відставки міністра», - пояснив депутат зміст документів.

Нардеп запевняє, що на даний момент у Ахметова дві мети.

«Перша, короткострокова, - виграти час для реструктуризації боргів ДТЕК, у тому числі за рахунок держави. Друга, більш важлива - зберегти монопольне становище на енергоринку і не допустити перегляду тарифоутворення на енергоносії», - уточнює Найєм.

Нардеп також зазначив, що вже направив в Генеральну прокуратуру, СБУ і МВС відповідні запити з проханням перевірити причетність менеджменту компанії ДТЕК до організації і фінансування галузевих протестів, втручання в діяльність органів державної влади, спроби надання незаконного впливу на чиновників з метою захисту комерційних інтересів.