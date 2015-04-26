Українські десантники провели наймасштабніші за всю свою історію навчання (відео)

02:01, 26 квітня 2015
Політика
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У маневрах взяли участь бійці трьох бригад української армії.

Порошенко присутствовал на учениях ВДВ / Фото УНИАН

На Миколаївщині завершилися наймасштабніші навчання повітряно-десантних військ за часів незалежності України.

Три тисячі десантників відпрацьовували вміння на полігоні Широкий Лан, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

У маневрах взяли участь бійці трьох бригад української армії. Використано більше 400 бронемашин. Вояки форсували водні перешкоди та проривалися в тил умовного ворога за підтримки авіації та артилерії.

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Через півтора тижні подібні навчання проведуть для ще двох десантних бригад.

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