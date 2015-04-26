Путін про захоплення Криму: Росія піде до кінця

18:28, 26 квітня 2015
Політика
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія піде до кінця, захищаючи свої інтереси.

REUTERS

Глава РФ розповів у фільмі "Президент" про те, що найголовнішим було зрозуміти, чого хочуть люди, які проживають в Криму, пише РИА Новости.

"Я їм говорив, що це для нас життєво важливе питання - люди. Я не знаю, які ви будете захищати інтереси, але ми, захищаючи наші, підемо до кінця. І це надзвичайно важлива річ", - сказав Путін.

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"Не тому, що ми хочемо щось вкусити, урвати. І навіть не тому, що Крим має стратегічне значення у Причорномор'ї. А тому, що це елемент історичної справедливості. Вважаю, що ми вчинили правильно, і я ні про що не шкодую", - зазначив президент РФ.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Під час окупації Криму влада РФ також відкидала вторгнення російських військ на півострів, однак пізніше Путін публічно визнав цей факт.

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