Спроби дестабілізувати ситуацію та розвалити коаліцію повторюють сценарій 2005 року - прем’єр
22:47, 26 квітня 2015Політика
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Спроби і намагання дестабілізувати ситуацію в Україні та розвалити коаліцію повторюють сценарій 2005 року.
Спроби дестабілізувати ситуацію та розвалити коаліцію повторюють сценарій 2005 року / Фото УНІАН
Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв’ю «5 каналу» в неділю.
«Демократичним силам «треба заспокоїтися і усвідомити політичну відповідальність перед країною і українцями, які добре пам’ятають, чим це завершилося 10 років тому», - наголосив він.
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«Ми з президентом не дозволимо, щоби цей сценарій повторився», - запевнив Яценюк
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