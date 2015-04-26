Спроби дестабілізувати ситуацію та розвалити коаліцію повторюють сценарій 2005 року - прем’єр



Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв’ю «5 каналу» в неділю.

«Демократичним силам «треба заспокоїтися і усвідомити політичну відповідальність перед країною і українцями, які добре пам’ятають, чим це завершилося 10 років тому», - наголосив він.

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«Ми з президентом не дозволимо, щоби цей сценарій повторився», - запевнив Яценюк