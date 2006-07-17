Російський політолог чекає перемоги Януковича і тотальної кризи

У разі нових парламентських виборів на Україні переконливу перемогу отримає Партія регіонів Віктора Януковича, вважає російський політолог, директор Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Вячеслав Ігрунов.

"Якщо навіть парламент буде розпущено, перемогу на нових виборах отримає партія Віктора Януковича", - сказав він на прес-конференції в РІА “Новости”.

За даними політолога, "Партія регіонів у разі нових виборів має одержати більше 40% голосів, а враховуючи той факт, що тепер блок Юлії Тимошенко залишився без союзників, то за наслідками виборів Партія регіонів одержить і більше 50% голосів". При цьому Ігрунов вважає, що не "немає ніяких правових можливостей змінити баланс сил, що склався, не існує політичних можливостей відвернути такого роду розвиток".

"Нині дуже важко уявити розвиток подій, і важко бути впевненим, що Україна залишиться стабільною державою, і ми не зіткнемося з тотальною політичною кризою в країні", - зазначив політолог.

Він припускає можливість проведення "державного перевороту". "Якщо такий переворот станеться, можна чекати сплеску активності на Півдні і Сході країни, розколу України. Саме це більше за все непокоїть спостерігачів у Росії", - вказав Ігрунов.

РІА «Новини»