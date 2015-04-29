В АП заявили, що питання входження "Правого сектора" до складу ЗСУ вже вирішене

Як передає кореспондент УНІАН, про це активістам “ПС”, що пікетують Адміністрацію президента, сказав заступник глави АП Андрій Таранов.

“Всі питання стосовно добровольчого входу як окремого підрозділу Збройних сил на даному етапі вирішені”, - наголосив Таранов.

За його словами, вже зараз ведеться легалізація ДУК до складу Збройних сил України, і цей процес відбувається не примусово.

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Таранов повідомив, що готується відповідна законодавча база.

Також він зазначив, що голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні провів зустріч з народним депутатом, лідером “ПС” Дмитром Ярошем.

Як сказав Таранов, у даний момент у Дніпропетровську заступник начальник Генштабу ЗСУ Сергій Бесараб також проводить переговори з Ярошем.

За словами Таранова, остаточне рішення щодо входження до ЗСУ залежатиме від результатів переговорів.