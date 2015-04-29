"Правий сектор" відмовився здавати зброю, але заявив про готовність продовжувати переговори з АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський на мітингу представників «ПС» під Адміністрацією президента України.

«У «Правого сектору» ніхто не має права вилучити зброю. Нам держава зброю не давала. Ми її самі здобували в боях. І тому не державі у нас її забирати. Природно, є наказ і Дмитра Яроша, і Андрія Стемпіцького, що ніяку зброю не здавати і базу охороняти», - сказав Скоропадський.

У цьому зв'язку він зазначив, що заблоковану десантниками базу «Правого сектору» в Дніпропетровській області бійці «Правого сектору» залишати не збираються. «На базу ніхто не зайде. Це наша база і зброя наша», - наголосив Скоропадський.

За його словами, «Правий сектор» має намір продовжувати переговори з державою, щоб легалізуватися й ввійти до складу Міноборони як окрема структурна одиниця.

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«Ми наполягаємо, щоб ми ввійшли в структуру Міністерства оборони», - сказав Скоропадський, пояснивши, що у Міноборони на даний момент «Правому сектору» пропонували розпуститися, аби бійці окремо кожен записувався у військкоматах.

За словами Скоропадського, «Правий сектор» сьогодні проводить мітинг з метою запитати в Адміністрації президента, що відбувається в Дніпропетровській області навколо бази «Правого сектору».

Як повідомляв УНІАН, «Правий сектор» заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної і 25-ї парашутно-десантної бригад виставили блокпости навколо бази «ПС» в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

За словами лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша, «наша база була блокована без будь-яких попереджень підрозділами десантників 25-ї і 95-ї бригад, разом з бронетехнікою і важким озброєнням були виставлені на блокпостах молоді, щойно мобілізовані солдати. Вони зупинили одну з наших машин і зажадали від бійців здати зброю. На мій дзвінок начальник Генерального штабу Віктор Муженко одразу не відповів, і ми не змогли негайно обговорити ситуацію. Хоча було очевидно, що без наказу Генштабу ця операція не могла бути проведена. Я зв'язався з командуванням десантників, з якими ми разом билися весь рік, та бойові командири гарантували мені, що вони не повернуть зброю проти своїх братів з «Правого сектору».

За інформацією Міноборони, 28 і 29 квітня начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України Муженко і лідер «Правого сектору» Ярош по телефону обговорили питання виконання попередніх домовленостей про взаємодію та інтеграції українського добровольчого корпусу «Правий сектор» у ЗСУ.