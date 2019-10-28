Кремлівська мережа. Як Росія в Нідерландах намагається звинуватити Україну в загибелі рейсу MH-17

Із наближенням березня 2020 року, на який призначено початок судового процесу по справі МН-17, Кремль намагається фальсифікувати докази та дискредитувати висновки міжнародного розслідування, щоб уникнути відповідальності за збиття цивільного літака у липні 2014 року над Донбасом. З цією метою Російська Федерація створила в Європі мережу з організацій та агентів впливу для дискредитації висновків Спільної команди з розслідування (JIT) загибелі літаку Boeing компанії Malaysian Airlines рейсом MH-17 з Амстердама в Куала-Лумпур в червні 2014 року. Розслідування JIT встановило, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», що був доставлений з 53-ої бригади ППО ЗС РФ на територію під контролем проросійських сил на Донбасі.

В рамках дискредитації роботи JIT, Росія створила пропагандистський фільм «MH-17, Call for Justice»

Основна тактика Кремля полягає в тому, щоб поставити під сумнів докази, що зібрані JIT, та сфабрикувати альтернативні версії з перекладанням відповідальності на Україну.

В рамках дискредитації роботи JIT, Росія створила пропагандистський фільм «MH-17, Call for Justice» («MH-17, Заклик до правосуддя»). Його продюсером стала громадянка Російської Федерації Яна Єрлашова, екс-кореспондент пропагандистського телеканалу Russia Today, що неодноразово був звинувачений в участі у дезінформаційних кампаніях та акціях впливу в США, Європі та на Близькому Сході. Останні кілька років Єрлашова працює в RT Documentary – підрозділі RT, що виробляє пропагандистські документальні фільми.

У 2019 році Єрлашова створила інтернет-платформу «Bonanza Media». Основною метою діяльності платформи є поширення інформації, що спростовує офіційну версію розслідування катастрофи літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 та поширює російську версію катастрофи.

Разом з Єрлашовою над фільмом працював нідерландський підданий, журналіст Макс ван дер Верфф, який доклав значних зусиль для розповсюдження версії про те, що Росія не причетна до збиття малазійського літака. У 2016 році стався виток електронного листування з Донецької новостійної Агенції. Оприлюднені листи продемонстрували, що Макс ван дер Верфф проявив ініціативу та запропонував дискредитувати розслідування, яке доводить причетність Кремля до загибелі рейсу.

4 жовтня організація Глобальні права мирних людей (Global Rights of peaceful people, GRPP) розіслала прес-реліз, в якому запросила на прес-конференцію під назвою «Трагедія MH-17 – ми чекаємо на ретельне розслідування».

GRPP, згідно з даними реєстрів Королівства Нідерланди, була зареєстрована 18 квітня 2019 року. Втім, перша згадка про GRPP датована 2015 роком та пов’язана з подіями 2 травня в Одесі. 15 травня 2015 року голландське видання Dutch Metro опублікувало статтю особи на ім’я Sonja van den Ende в колонці читачів, в якій вона звинувачує українську владу та «фашистів» в пожежі під час подій, що повністю відповідає пропагандистським наративам Кремля. Автор стверджувала, що її візит до Одеси був профінансований GRPP, тобто за чотири роки до дати реєстрації організації. Сама Sonja має акаунт в російськомовній мережі ВКонтакті та в середині жовтня знаходилася в Сирії, де здійснювала інформаційну підтримку підконтрольному Росії режиму Башара Асада.

Друга згадка організації відноситься до 2016 року. Перед проведенням в Нідерландах референдуму з ухвалення Угоди про Асоціацію ЄС з Україною, провідна голландська газета Volkskrant писала про Сергія Мархеля, який приїхав з України. Він відвідав дебати у 23 містах Нідерландів з нагоди референдуму, використовуючи візитівку організації GRPP. На кожному заході він виголошував промову, в якій стверджував, що Україна – це нацистська країна, а населення не підтримує підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Сторінка організації в FB була створена лише 5 вересня 2019 року. Станом на жовтень 2019 року контактними даними сторінки GRPP є телефон +7 915 024-34-51, тобто має код Російської Федерації, Москви. В профілі вона позначена, як політична організація. Сторінка модерується Анастасією Мархель (донькою Сергія Мархеля). Серед її контактів в соціальній мережі багато прихильників так званої Одеської народної республіки – російського сепаратистського проекту.

Більша частина мережі замикається на члена парламенту Нідерландів від соціалістів Гаррі ван Боммеля, який, згідно з результатами New York Times, координував роботу проросійських груп впливу з-поміж громадян Росії та України у спробах досягти потрібних Москві результатів на референдумі у Нідерландах у 2016 році.

Серед представників групи з дискредитації – Олена Плотнікова, уродженка Донецьку. Мешкала поруч з екс-президентом Віктором Януковичем до його обрання Президентом України, і мала з ним бізнес-відносини. Зараз мешкає в Etten-Leur, Нідерланди. Активно підтримує соціалістів.

З наближенням дати судового слухання у справі МН-17 активність проросійських груп зростатиме

Ще одним голландським політичним діячем, який координує роботу проросійських груп впливу, є Тьєрі Боде – лідер правої популістської партії євроскептиків «Форум за демократію». За інформацією New York Times, його група займається формуванням альтернативних теорій збиття авіалайнера рейсу МН-17.

Діяльність цих груп, на думку розвідувальної агенції Нідерландів AIVD, перебуває між дипломатією та розвідкою.

Російська мережа об’єднує голландських політиків та підданих з проросійськими поглядами, етнічних росіян, які емігрували до Нідерландів, громадян Російської Федерації та етнічних українців, що виїхали з України після революції Гідності у зв’язку з відверто проросійськими поглядами.

З наближенням дати судового слухання у справі МН-17 активність проросійських груп зростатиме. Рівень російського впливу на внутрішні справи королівства Нідерланди дозволяє робити висновки про існування значних загроз суверенітету цієї держави та каналів впливу як на громадську думку, так і на політичні рішення держави.

Анатолій Баронін, директор аналітичної групи Da Vinci