Лавров обговорив з Керрі "деякі аспекти ситуації на Донбасі" - МЗС РФ
20:47, 05 травня 2015Політика
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові обговорив "деякі аспекти ситуації на Донбасі" з Держсекретарем США Джоном Керрі.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Росії.
"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили завдання просування врегулювання в Сирії та Ємені, деякі аспекти ситуації на Донбасі в контексті української кризи, а також окремі питання двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що розмова відбулася за американською ініціативою.
Нагадаємо, в штабі АТО повідомляють про регулярне порушення режиму припинення вогню на Донбасі бойовиками так званих ДНР і ЛНР. Так, 5 травня з опівночі до 18.00 незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші.
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