Лавров обговорив з Керрі "деякі аспекти ситуації на Донбасі" - МЗС РФ

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Росії.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили завдання просування врегулювання в Сирії та Ємені, деякі аспекти ситуації на Донбасі в контексті української кризи, а також окремі питання двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що розмова відбулася за американською ініціативою.

Нагадаємо, в штабі АТО повідомляють про регулярне порушення режиму припинення вогню на Донбасі бойовиками так званих ДНР і ЛНР. Так, 5 травня з опівночі до 18.00 незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші.