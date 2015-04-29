ЗМІ: Юнкер радив Порошенку уникати заяв про вступ до НАТО, аби не дратувати Росію

Про це голова Єврокомісії розповів журналістам під час повернення з саміту Україна-ЄС, який відбувся 27 квітня, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Wall Street Journal.

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"Під час приватних зустрічей, я зрозумів, що вони більш стривожені можливим нападом Росії, ніж мені здавалося до того. Вони вважають, що Росія готується до більш широкої атаки на територію України", - розповів Жан-Клод Юнкер.

За його словами, страхи щодо нападу Росії підсилюють наполегливість Києва у питанні міжнародної миротворчої місії на території України.

Президент Єврокомісії розповів, що радив Петру Порошенку не говорити публічно про наміри вступу України до НАТО. "Вони дізналися мою точку зору, але вони її не поділяють", - сказав Жан-Клод Юнкер.

Зазначається, що відмова України від позаблокового статусу у грудні викликала відповідну реакцію з боку Москви, зокрема голова уряду РФ Дмитро Медведєв заявив, що це призведе до негативних наслідків і РФ буде розцінювати Україну як військового супротивника.

В той же час офіційні особи на Заході кажуть, що Україна не має короткострокових перспектив членства у НАТО.

Голова Єврокомісії разом з тим запевнив, що 28 членів ЄС "не втрачають терпіння" у відносинах з Києвом. За його словами, і прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, і президент Петро Порошенко "беруть активну участь" в зусиллях щодо лібералізації економіки, боротьби з корупцією і зміцненні судової влади.

"Цей уряд працює чотири з половиною місяці і багато чого вже досяг. Але потрібно зробити ще більше. Однак у мене склалося враження, що вони роблять правильні речі", - підсумував Жан-Клод Юнкер.