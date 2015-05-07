У Гданську розпочалась тристороння зустріч Порошенка, Коморовського і Пан Гі Муна

Про це у своєму Twitter повідомив рес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

"Розпочалася тристороння зустріч Порошенка, Коморовського і Бан Кі-муна", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув до Гданська для участі у заходах з відзначення 70-річчя перемоги над нацизмом.

У цих заходах 7-8 травня у Гданську візьмуть участь президенти Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Естонії, Литви, Румунії та України.

Участь в урочистостях підтвердили також голови парламентів Іспанії та Латвії, прем’єр Словаччини, колишній президент Німеччини Горст Келер, заступник голови парламенту Угорщини та міністр оборони Франції. Про свою участь також заявили генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та голова Європейської Ради Дональд Туск.

Урочистості розпочнуться у Європейському центрі Солідарності історичними дебатами під назвою «Спадщина ІІ світової війни з перспективи останніх 70 років». У дискусії візьмуть участь відомі історики, зокрема Тімоті Снайдер (США), Юрій Афанасьєв (Росія), Норман Дейвіс (Велика Британія), Жорж Генрі-Сoту (Франція), Анджей Пачковський (Польща), Стефан Троебст (Німеччина). Після дискусії істориків відбудеться політична частина під назвою «Європейська інтеграція. Урок з ІІ світової війни та її сучасне значення», яку проведе президент Польщі Броніслав Коморовський.

Пізніше відбудуться урочисті заходи на Вестерплатте.