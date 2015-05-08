Агресивна політика Росії коштувала життя майже 7 тисячам українців – президент

Агресивна політика Росії проти України коштувала життя майже 7 тисяч мирних українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, місцю та ролі українського народу у Другій світовій війні.

«Агресивна політика нашого сусіда коштувала життя майже 7 тисячам мирних громадян України – це, до речі, дані ООН», - сказав президент.

За його словами, також внаслідок воєнного конфлікту на Донбасі зникли безвісти близько тисячі осіб.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

На сході України з середини квітня минулого року триває антитерористична операція.