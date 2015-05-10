Росія просить Україну забезпечити безпеку 26-му "гумконвою" для Донбасу

МЗС РФ просить Україну забезпечити безпеку 26-му російському «гуманітарного конвою» для Донбасу, який планується відправити 14 травня.

Про це йдеться у ноті МЗС РФ на адресу МЗС України, текст якої має агентство УНІАН.

«З метою якнайшвидшої доставки гуманітарного вантажу нужденним жителям Донецької та Луганської областей російська сторона звертається до української сторони з проханням надати необхідне сприяння, у тому числі у питаннях безпеки», - йдеться в документі.

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Повідомляється, що «гуманітарний вантаж» для населення Донецької та Луганської областей (продукти харчування - 1070 тонн, товари першої необхідності - 25 тонн, канцелярські товари - 8 тонн, будівельні матеріали - 10 тонн) загальною вагою понад 1100 тонн, при цьому для Донецької області - понад 560 тонн, для Луганської області - понад 540 тонн, планується доставити автомобільними колонами з більш ніж 100 машин (з них машин супроводу - 17) 14 травня через пункти пропуску «Матвєєв Курган» і «Донецьк».

Повернення колон на територію РФ планується в той самий день через згадані пункти пропуску.

У документі наголошується, що МЗС РФ «користується нагодою, щоб поновити МЗС України запевнення у своїй високій повазі».

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що 25-й російський «конвой», який того дня вторгся на територію України через неконтрольований ділянку держкордону, містив неідентифіковану літературу і шини для вантажних автомобілів.

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Росія з літа 2014 року направляє у зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що усі російські «гумконвоі» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.