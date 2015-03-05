Третина російського "гуманітарного конвою" складалася з пального
14:02, 05 березня 2015Війна
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Третина чергового російського "гуманітарного конвою", який вчора прибув на контрольовані бойовиками території Донбасу, складалася з пального.
REUTERS
Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. Спікер зазначив, що вантажівки з так званого "гуманітарного конвою" покинули територію України порожніми.
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"Що саме було завезено на територію України цим конвоєм, точно невідомо, але близько третини вантажівок - вони були паливно-заправними машинами і перевозили лише пальне", - повідомив Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, 4 березня кордон України незаконно перетнув 17-й російський так званий "гуманітарний конвой" у складі 160 вантажівок.
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