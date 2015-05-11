Журналіста УП, затриманого на акції #FreeSavchenko, відпустили

Інтернет-видання повідомляє, що про це журналіст сказала по телефону

За її словами, у відділку поліцію з нею провели "бесіду" про участь у подібних акціях та зауважили, що вона дарма тримала в руках український прапор, пише Українська правда.

"Складали протокол (про порушення), попри те, що у мене було журналістське посвідчення і всі знали, що я не учасник акції, а висвітлюю її. ...Попередили, що якщо буду й далі висвітлювати якісь акції в РФ, маю дотримуватися (місцевих) правил (участі в акціях)", - зазначила вона.

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Як відомо, на акції у Москві під СІЗО "Матросская тишина", де утримується незаконно ув'язнена Надія Савченко, активісти проводили акцію на підтримку української льотчиці. Під час акції було затримано 8 учасників заходу.

За даними "Открытой России", всього до ОВС "Китай-город" привезли 9 осіб, їм інкримінують статтю 20.2 КоАП РФ - організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу.

Чотирьох з них вже відпустили, 12 травня у них пройде суд.

За даними Грани.Ру, затриманих на акції журналістів відпустили.

"В ОВС залишаються 4 учасники акції #FreeSavchenko на Луб'янці", - йдеться у повідомленні.