Терористи не допускають місію ОБСЄ до багатьох районів Донбасу і застосовують важке озброєння – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час семінару «Міжнародна практика з питань гуманітарного сприяння» сьогодні в Києві.

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«Відбуваються постійні порушення з боку терористів, вони не надають доступу ОБСЄ до багатьох районів, і вони застосовують важке озброєння, яке заборонено, практично по всій лінії (дотику - УНІАН)», - зазначив міністр.

«Це є джерелом страждань, і, незважаючи на всі наші дуже потужні зусилля, ми не можемо забезпечити доступ української та європейської гуманітарної допомоги в Донецьк і Луганськ навіть тим, хто найбільше її потребує», – підкреслив Клімкін.

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За його словами, «в цьому сенсі необхідні реальна деескалація та стабілізація регіону».

Раніше УНІАН повідомляв, що в Торез привезли бюлетені для "референдуму" з готовими відмітками про приєднання до Росії.