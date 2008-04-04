Шкіль вважає, що українці мають відмовитися від німецьких і французьких товарів

Народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко переконаний, що Україна та Грузія повинні відкликати своїх послів з Франції та Німеччини, а українські громадяни – в знак протесту не купувати німецьких і французьких товарів. Про це Андрій Шкіль заявив у коментарі Zahid.net.

«У Бухаресті сьогодні відбувся Мюнхен-2. Німеччина та Франція, спираючись на власну вигоду, дали українцям справжній урок, хто насправді є противником шляху України до Європи. І це не Партія регіонів чи комуністи - а саме згадані країни, які ідуть на будь-які крупні угоди лише з дозволу Росії. Більше того, віддати питання вирішення членства України в НАТО в руки міністрам закордонних справ Франції та Німеччини - це те ж, що віддати питання незалежності України у руки Наталії Вітренко», - наголосив нардеп.

«Українці мають на це відреагувати. Я особисто вважаю, що Україна та Грузія повинні відкликати своїх послів з Франції і Німеччини, а українські громадяни - бойкотувати товари виробництва цих країн, відмовитись від них на громадському рівні. Зокрема, я сьогодні радий, що маю японський автомобіль», - наголосив він.

Андрій Шкіль також переконаний, що громадськість має відреагувати і на дії Партії регіонів, «котра зараз на площах розспівує «Марсельєзу» та «Дойчланд, Дойчланд», що є неприпустимо».