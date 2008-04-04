У ВР зареєстрований законопроект про ратифікацію протоколу СОТ

У Верховній Раді зареєстрований законопроект Президента України про “Про ратифікацію протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі” (№0041).

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, документ зареєстрований 2 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня заступник голови Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявив, що в Секретаріаті не сумніваються в успішній ратифікації Верховною Радою протоколу про вступ України до СОТ.

Нагадаємо, 5 лютого в Женеві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ. Цей документ має бути ратифікований до 4 липня 2008 року, проте в разі потреби цей термін може бути продовжений за рішенням Генеральної ради СОТ.