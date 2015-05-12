Рада скоротила час для реклами на телебаченні та радіо
16:56, 12 травня 2015Політика
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Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо частки реклами, яка розповсюджується на телебаченні і радіо)» (реєстраційний номер 2343).
Час реклами на ТБ не має перевищувати 15% ефіру / rusbase.vc
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 269 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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Законом передбачено, що на телебаченні час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не повинен перевищувати 15 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення.
На радіо час мовлення, відведений на рекламу, не повинен перевищувати 20 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення.
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