Рада скоротила час для реклами на телебаченні та радіо

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 269 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом передбачено, що на телебаченні час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не повинен перевищувати 15 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення.

На радіо час мовлення, відведений на рекламу, не повинен перевищувати 20 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення.