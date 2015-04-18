В Євпаторії відключили українські телеканали

Як повідомляє радіо "Свобода", мова йде про відключення п'яти каналів: 2+2, "Першого національного", "СТБ", "Україна" та "Ентер-фільм". У стрічці на екрані зазначено, що "телеканали, які не мають російської реєстрації, виключені з сітки мовлення".

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На початку 2015 року кримські чиновники почали з'ясовувати, чи можуть вони контролювати операторів кабельного телебачення, щоб остаточно позбавити кримчан можливості дивитися українські телеканали. Про це йшла мова на засіданні так званого "державного комітету ради Криму з інформаційної політики, зв'язку і масових комунікацій" 27 січня.

При цьому на засіданні повідомили, що, за даними моніторингу, у 97-98% випадків кабельні оператори вже "практично перестали транслювати українські інформаційні і суспільно-політичні українські канали".