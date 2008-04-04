Коломойський: так, я - фанат Ющенка

Український мільярдер Ігор Коломойський до оцінки своїх статків ставиться віртуально і вважає, що його активи виросли в ціні завдяки Президентові України Віктору Ющенку. Про це він заявив в інтерв`ю "Українській правді":"Скільки б все це коштувало в 1999 році, і скільки коштувало під час Помаранчевої революції? Я до оцінки статків ставлюся віртуально. Скільки б там не було написано, я дві котлети не з`їм, з`їм одну, дві пляшки вина не вип`ю, вип`ю одну. З віком людина менше споживає, стає скромнішою".

На твердження кореспондента про те, що активи Коломойського помітно виросли в ціні після Майдану, бізнесмен відповів: "Правильно. До речі, чия це заслуга? Я вважаю, Віктора Ющенка".

" Ви – фанат Ющенка?", - послідувало запитання. "Так, я – фанат Ющенка. Тому що він дуже дбайливо і ніжно ставиться до економіки, не торкається її руками. Він ставиться до неї як до саморегульованого організму", - відповів Ігор Коломойський.