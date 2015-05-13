Аваков запропонував Шкіряку залишитися працювати у МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Він працює і, сподіваюсь, буде працювати у відомстві, якщо буде таке бажання. У нього було коло обов'язків, коли він займався у ранзі мого радника до того, як був делегований у ДСНС, і там, я вважаю, він буде ефективно працювати”, - сказав Аваков.

Читайте такожШкіряк: кандидатура на посаду голови ДСНС вже є

Як повідомляв УНІАН, 25 березня уряд призначив Шкіряка на посаду в.о. голови ДСНС.

12 травня Шкіряк заявив, що подав у відставку. «Я звернувся до прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка із заявою про звільнення мене з посади тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС», - сказав Шкіряк.