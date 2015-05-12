Зорян Шкіряк подав у відставку з посади в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«На цьому етапі моя місія тут (у ДСНС - УНІАН) завершена», - сказав Шкіряк.

«Я звернувся до прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка із заявою про звільнення мене з посади тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС», - наголосив Шкіряк.

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«Настав час надати дорогу професіоналам, у нас є кандидатура людини, яка буде достойною на цій посаді», - додав він, проте не уточнив, про кого йдеться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шкіряк взяв із собою Храмову, яку називають його цивільною дружиною, нібито для участі в рятувальній операції українців з постраждалого від землетрусу Непалу. Шкіряк пояснив, що Храмова брала участь в операції як волонтер і людина, що знає східні практики. Також в мережі з'явилися фотографії "відпочинку" Шкіряка на злітній смузі.

Довідка УНІАН. 25 березня уряд призначив Шкіряка на посаду в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Того ж дня Кабмін звільнив з посад голову ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Їм інкримінують організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.