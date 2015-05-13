Генсек НАТО: успішні реформи матимуть вирішальне значення для України
17:00, 13 травня 2015Політика
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Успішні реформи матимуть вирішальне значення для стабільності і розвитку України.
REUTERS
Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відкриваючи засідання комісії Україна-НАТО в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Антальї.
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"Успішні реформи будуть мати вирішальне значення для стабільності та прогресу в Україні", - підкреслив генсек.
Також він нагадав, що НАТО пропонує свою підтримкуреформ в Україні з допомогою створення п'яти трастових фондів і надання консультаційної підтримки.
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