Генсек НАТО: успішні реформи матимуть вирішальне значення для України

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відкриваючи засідання комісії Україна-НАТО в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Антальї.

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"Успішні реформи будуть мати вирішальне значення для стабільності та прогресу в Україні", - підкреслив генсек.

Також він нагадав, що НАТО пропонує свою підтримкуреформ в Україні з допомогою створення п'яти трастових фондів і надання консультаційної підтримки.