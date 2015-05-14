Ситуацію на Донбасі оцінить місія ЄС - прес-служба президента

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбулась у німецькому Аахені.

Президент наголосив, що Україна потребує більшої координації дій у питаннях мирного врегулювання та виконання Мінських домовленостей між Європейським Союзом та США.

Співрозмовники позитивно оцінили реалізацію рішення Саміту Україна-ЄС щодо направлення до України оціночної місії ЄС з аналізу ситуації на Донбасі, яка сьогодні розпочинає свою роботу.

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Порошенко і Туск обговорили стан виконання зобов’язань України щодо Плану дій із запровадження безвізового режиму.

Порошенко зазначив, що Україна розраховує на позитивну оцінку її дій на шляху євроінтеграції та відкриття для українських громадян перспективи безвізового режиму на саміті «Східного партнерства» у Ризі, що відбудеться 21-22 травня.

Глава держави закликав надати більш чіткі європейські перспективи країнам «Східного партнерства», які твердо заявили про свої європейські прагнення.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що вагомим внеском Євросоюзу у стабілізацію ситуації на Донбасі мало б стати започаткування місії Спільної політики безпеки та оборони на підтримку виконання Мінських домовленостей.