Маккейн відхилив пропозицію бути радником з реформ в Україні

Як пише Новое время з посиланням на офіційний сайт сенатора, це пов'язано з обмеженнями, прописаними в Конституції США.

"Я був вшанований запрошенням вступити в Дорадчу міжнародну раду реформ, форум для обговорення шляхів забезпечення територіальної цілісності та безпеки України та підтримки демократичного майбутнього країни перед обличчям російської агресії. Тим не менш, відповідно до положень Конституції США про взаємодію членів Конгресу з іноземними урядами, я зобов'язаний відхилити запрошення", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив склад та положення про Дорадчу міжнародну раду реформ. Згідно з указом, очолив орган колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі.

За словами Саакашвілі, до ради увійшли екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт, члени Європарламенту Елмар Брок і Яцек Саріуш-Вольський. Маккейн також погодився брати участь в раді реформ при президентові України