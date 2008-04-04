Яценюк сказав, яких заступників він хоче мати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, віце-спікери парламенту не повинні використовувати свої посади для досягнення вузькопартійних політичних цілей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ, відповідаючи на запитання, кого б він хотів бачити своїми заступниками.

“Я бачу тих, кого запропонують, і тих, за кого проголосують. Але мені видається, що віце-спікерами парламенту мають бути фахові люди, фахові політики, які мають юридичну освіту і які мають політичний досвід”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР наголосив, що він як представник коаліції міг би також використовувати свою посаду для досягнення вузькопартійних цілей. “Міг провести засідання парламенту в іншій залі, до чого мене спонукали. Міг провести засідання десь на люстрі українського парламенту. Тобто фактично вже повністю нівелювати роль і місце парламенту через нівелювання ключовими принципами діяльності українського законодавчого органу”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Спікер зазначив, що у Президії ВР не може знаходитися людина, яка політично заангажована. “Це вже людина, яка повинна працювати на весь парламент”, - додав А.ЯЦЕНЮК.