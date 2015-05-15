ЗМІ: Більдт став консультантом в компанії російського олігарха Фрідмана

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sveriges Radio.

Як зазначається, Більдт братиме участь у роботі щодо нафтових і газових угод.

Також цього року віце-головою правління Letter One став колишній міністр торгівлі Великобританії Мервін Девіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Карл Більдт став членом Дорадчої міжнародної ради реформ при президентові України.

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Окрім нього, членами ради стали: голова комітету з закордонних справ Європарламенту Елмар Брок і активний член Європарламенту Яцек Саріуш-Вольські, автор словацьких реформ Міколас Дзурінда, економіст Андерс Аслунд, Андерс Кубіліус, який двічі був прем'єр-міністром Литви.