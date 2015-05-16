У Росії дипломатів не пускають до ув'язнених на території РФ громадян України – МЗС

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Відзначається, що МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з продовженням порушення російською стороною прав громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Кліха, які утримуються під вартою на території РФ

"Зокрема, російською стороною проігноровано більше 20 звернень з даного питання, спрямованих Міністерством закордонних справ України, Посольство України в Російській Федерації та Генеральним консульством України в Ростові-на-Дону", - йдеться в повідомленні.

Українські консули неодноразово відвідували Головне слідче управління Слідчого комітету РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу в Єсентуках, щоб отримати відповідні дозволи і зустрітися з арештованими українцями, але слідство так і не надало дозволів під вигаданими приводами.

Так, 14 травня Слідком РФ в черговий раз відмовив у наданні допуску консульським посадовим особам у зустрічі з Карпюком і Кліхом.

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"Перешкоджання російською стороною здійсненню консульськими посадовими особами України контактів із затриманими громадянами України викликає особливе занепокоєння на тлі заяв інших утримуваних на території Російської Федерації українських громадян про застосування до них в ході слідства фізичного та психологічного тиску, а також тортур з метою отримання свідчень", - зазначили у відомстві.

У МЗС також зажадали забезпечити об'єктивний і неупереджений розгляд справ Миколи Карпюка та Станіслава Кліха, надати інформацію про місце і умови їх утримання під вартою і стан здоров'я і негайно допустити до них консульських посадових осіб України.

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Як відомо, 21 березня 2014 Карпюк був затриманий в Чернігівській області російськими спецслужбами, звідти вивезений до Росії.

Його звинувачують у бандитизмі і відправці найманців в Чечню. За первинними даними, Карпюк утримується в СІЗО в Єсентуках.

10 квітня МЗС України вручив російському консулові в Києві ноту протесту у зв'язку з порушенням прав заарештованих у Росії українців - Карпюка та київського журналіста Станіслава Кліха.

14 травня російський адвокат Ілля Новіков заявив, що Миколи Карпюка, можливо, вже немає в живих.

Київського журналіста Станіслава Кліха затримали 11 серпня. Він поїхав до дівчини в місто Орел, але в Україну так і не повернувся. Рідні досі не знають, в чому його звинувачують. Імовірно Кліх утримується в СІЗО в П'ятигорську.