Суд у Харкові заборонив проводити мітинг на підтримку Кернеса

У Харкові суд заборонив проводити мітинг на підтримку міського голови Геннадія Кернеса та футбольного клубу "Металіст".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника директора юридичного департаменту В'ячеслава Басараба, відповідне рішення 15 травня ухвалив Харківський окружний адміністративний суд за позовом міськради.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня пройшло засідання погоджувальної комісії Харківського міськвиконкому. Комісія розглянула заявку про проведення акції 18 травня з 12.00 до 14.00 з орієнтовною кількістю учасників до 2 тис. чоловік на підтримку ФК «Металіст» і Кернеса.

Правоохоронці виступили проти проведення акції у зв'язку з напруженою обстановкою в місті, загрозою терактів, а також через те, що заявник не зміг пояснити суть зборів.

18 травня Київський районний суд Полтави продовжить розгляд кримінальної справи з обвинуваченням Кернеса у катуваннях, побитті і незаконному позбавленні волі харківських активістів Євромайдану.