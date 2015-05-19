Гецадзе про звільнення Ебаноідзе: «Ми не можемо дозволити собі витрачати час на популізм»

А приклад Джаби Ебаноідзе, який покинув днями залишив цю команду, показав, що не всі готові працювати конструктивно та бути гнучкими у просуванні запланованих змін. Про це у вівторок заявив журналістам заступник міністра юстиції і керівник комітету з реформ Мін'юсту Гія Гецадзе.

За його словами, Україна сьогодні проходить такий самий складний шлях змін, як свого часу Грузія. «Стара радянська система влади і корупція роз'їдали країну. Але нам вдалося успішно провести реформи, які кардинально змінили ситуацію. Після Революції Гідності ми відвідали Україну і запропонували допомогу у впровадженні змін, які довели свою ефективність в Грузії. Міністерство юстиції відразу відгукнулося на нашу пропозицію, і ми почали роботу над пакетом реформ», - зазначив Гецадзе.

Заступник міністра зазначив, що оскільки він очолює команду грузинських фахівців, яка приїхала в Україну, щоб допомогти в проведенні реформ системи юстиції, то саме він несе персональну відповідальність за реалізацію запланованих змін.

«Реформування системи юстиції в Грузії тривало 8 років. Україна не має такого запасу часу. На жаль, як показує приклад Джаби Эбаноідзе, не всі готові працювати конструктивно та бути гнучкими у просуванні запланованих змін. Хтось вирішує залишитися осторонь і критикувати, а хтось вирішує працювати та показувати результат. Мені дуже шкода, що Джаба, несподівано для всіх, відмовився від посади в Мін'юсті і залишив нашу команду. Але це його рішення. Ми не можемо дозволити собі витрачати час на популізм. Тим, хто довго розгойдується, з нами не по дорозі», - додав Гецадзе.

Він також додав, що всі реформи, які обговорювалися починаючи з весни минулого року, зараз втілюються в життя. «Це стосується і реєстраційної служби. Реформа ДРС – це саме той випадок, коли застосувати лекала грузинської реформи було неможливо. Ми пішли по шляху ліквідація реєстраційної служби. Такий крок дозволив нам реалізувати стратегію децентралізації, яка була оголошена урядом. Поділ на фронт і бек-офіси – це не реформа. Це поліпшення. Якщо не проводити реформи, з'являться задні двері, через яку будуть вирішуватися питання», - зазначив Гецадзе.

Чиновник підкреслив, що міністерство залишається відкритим для громадськості і готово впроваджувати ідеї по прискоренню та підвищенню ефективності реформ.